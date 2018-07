تير شتيغن يقطع إجازته وينضم لتدريبات نادي برشلونة استعدادًا لودية روما

قطع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، إجازته الصيفية وانضم لمعسكر نادي برشلونة، من أجل التحضير للموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن شتيغن قطع إجازته، مظهرًا مرة أخرى التزامه مع الفريق، منوهة أن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شتيغن سيكون تحت قيادة إرنستو فالفيردي، بداية من اليوم الاثنين، ويمكن للأخير الاعتماد على الحارس الألماني خلال مواجهة روما الودية المقبلة.

Marc ter Stegen has joined the lads in the US. Vamos!pic.twitter.com/GpgL2gmIEM

— BarcaUniversal Comps (@BarcaRaw) July 30, 2018