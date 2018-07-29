رونالدو يصل إيطاليا حاملا أصغر أبنائه لبدء مهمته مع يوفنتوس (فيديو)

وصل كريستيانو رونالدو أخيرا إلى مدينة تورينو الإيطالي لينضم إلى فريقه الجديد يوفنتوس استعدادا للموسم الجديد بعدما انتهت اجازته عقب نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ووصل رونالدو، الذي انتقل إلى اليوفي قادما من ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الحالي مقابل نحو مليون ميون جنيه استرليني، إلى تورينو حاملا أصغر أبنائه ماثيو.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن رونالدو (33 عاما) سيلتقي مع زملائه الجديد في الأيام المقبلة عندما يبدأ مرحلة جديدة من مسيرته المظفرة.

واستقبل عدد من جماهير يوفنتوس “الدون” في مطار كاسيل بينما يستعد باقي الفريق للموسم الجديد في جولة خارجية في الولايات المتحدة.

وقضى رونالدو إجازة قصيرة أخيرة مع صديقته الحسناء جورجينا رودريغيز في جزيرة إيبيزا قبل السفر إلى تورينو وبدأ مسيرته مع يوفنتوس.

وسيخوض يوفنتوس مباراتين وديتين أمام نادي منتخب نجوم الدوري الأمريكي وأخرى أمام ريال مدريد فريقه رونالدو السابق قبل أن يفتتح مشواره في الدوري المحلي بلقاء كييفو الشهر المقبل.