مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.. القلق يسيطر على غوارديولا بعد إصابة رياض محرز

سيطرت حالة من القلق على نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، والإسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق؛ بعد إصابة رياض محرز، خلال المباراة التي فاز فيها السيتي على بايرن ميونخ 3-2 في ميامي، ضمن الكأس الدولية للأبطال.

وتعرض محرز للإصابة في الكاحل، وغادر الملعب في الدقيقة 28، بعدما عجز عن استكمال المباراة؛ بداعي الإصابة في الكاحل.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية: “لا أعرف أبعاد الإصابة، إنها إصابة في الكاحل، سننتظر لنرى، ربما الأمر ليس خطيرًا”.

وأضاف: “أشعر بالقلق حيال الكثير من الأمور، كثرة المصابين في الفريق، استمرار غياب بعض اللاعبين، لكني راض عما فعله اللاعبون في الكأس الدولية للأبطال حتى الآن”.

وانضم محرز إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من ليستر سيتي.