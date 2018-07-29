ليفاندوفسكي يطلب الرحيل عن بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مصمم على الرحيل عن بايرن ميونخ الألماني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأضافت صحيفة “ماركا” أن ليفاندوفسكي يعتقد أن مسيرته مع بايرن ميونخ انتهت، وأنه نقل ذلك إلى إدارة ريال مدريد والمدرب الجديد نيكو كوفاتش.

وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ من العمر 30 عامًا الشهر المقبل، يحلم باللعب لريال مدريد.

وأشارت “ماركا” إلى أن ريال مدريد يعرف أن اللاعب البولندي يحلم باللعب في صفوفه، خاصة بعدما غيّر وكيل أعماله واستقر على بيني زاهافي، لكن المشكلة تكمن في أن بايرن ميونخ يرفض التفريط باللاعب.

وانضم ليفاندفسكي إلى بايرن ميونخ صيف العام 2014، بصفقة مجانية وينتهي عقده مع الفريق بنهاية يونيو 2021.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم كبير يسهم في تحويل الفرص إلى أهداف، مع بيع نجمه الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل نحو 100 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد أن جولين لوبيتيغي المدير الفني الجديد لريال مدريد طلب من إدارة النادي الملكي التعاقد مع مهاجم كبير.