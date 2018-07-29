جولين لوبتيغي يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم كبير

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن جولين لوبتيغي طلب صراحة من إدارة ريال مدريد التعاقد مع مهاجم كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى جوار كريم بنزيما وغاريث بيل.

وقالت صحيفة “ماركا” يوم الأحد إن لوبتيغي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي برغبته، كما أنه يسعده العمل من بنزيما وبيل خلال التدريب، لكنه يشعر أنه بحاجة إلى مزيد من الدعم للمضي قُدمًا في موسم طويل.

ويخشى لوبتيغي المدير الفني الجديد لريال مدريد من تكرار ما حدث الموسم الماضي من إصابة بيل لفترة طويلة حتى نوفمبر، وأثر ذلك في ضياع الكثير من النقاط في ظل عدم وجود هداف.

وقد تصاعدت هذه الأزمة بعد رحيل الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس لكنه سيعول على بنزيما النجم الويلزي.

ورغم ذلك يشعر لوبتيغي بأهمية وجود مهاجم هداف، خاصة وأن النادي لديه خلال جولته الحالية بورخا مايورال وراؤول دي توماس فقط ولكنهما ليسا مستعدين للمشاركة بشكل أساسي، في حين أن فينيسيوس “18 عامًا” هو أيضًا تم التعاقد معه للمستقبل.

ويمر ريال بصيف عاصف، بعد رحيل مدربه زين الدين زيدان في مايو، بعد أيام من فوزه بلقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

ولم يتعاقد النادي سوى مع ألفارو أودريوزولا (22 عامًا) وفينيسيوس جونيور (18 عامًا) وأندريه لونين (19 عامًا) في الوقت الذي فشل فيه التعاقد مع إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي؛ لتمسك النادي اللندني به وكذلك روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.