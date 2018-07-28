فالفيردي مدرب نادي برشلونة يوجه رسالة تحذير للوافد الجديد مالكون

سيلعب برشلونة أمام توتنهام هوتسبير في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم الودية، اليوم السبت، دون مجموعة كبيرة من لاعبيه البارزين، ورغم أن الفرصة ستكون سانحة أمام لاعبه الجديد مالكولم للمشاركة، فإن المدرب إرنستو فالفيردي قلل من مستوى التوقعات.

وضم برشلونة اللاعب البرازيلي بعقد لمدة 5 سنوات من بوردو مقابل 41 مليون يورو (47.89 دولار) في خطوة مفاجئة، بعدما أعلن روما توصله لاتفاق مع النادي الفرنسي.

وقال فالفيردي إن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، يجب أن يقاتل مثل أي لاعب آخر لدخول التشكيلة الأساسية لبطل الدوري الإسباني.

وأضاف “نحن نتابعه منذ فترة ونعرفه. يستطيع مساعدة الفريق بكل تأكيد. لكن دخول (التشكيلة الأساسية) سيعتمد على عمله اليومي، ورأي المدرب”.

وأكد فالفيردي أنه ليس من السهل على اللاعبين كافة التأقلم مع تمثيل فريق كبير.

وقال مدرب برشلونة: “في برشلونة، نحن لا نريد فقط الفوز بدوري الأبطال؛ بل الهدف يكون الفوز بكل مباراة”.

“اللعب في برشلونة ليس سهلًا. المتطلبات تكون عالية جدًا في هذا النادي. ندرك أنه ينبغي دائمًا الفوز كما يجب اللعب بشكل رائع”.

وسيلعب برشلونة دون لاعبين مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش وجيرار بيكيه، لكن فالفيردي سيحاول استغلال ذلك في تجربة أساليب جديدة ومجموعة من اللاعبين.

وسيلعب برشلونة أيضًا مع روما وميلان في البطولة الودية قبل أن يواجه إشبيلية على لقب كأس السوبر الإسبانية في الـ12 من أغسطس.