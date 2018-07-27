ريال مدريد يُبعد فينيسيوس جونيور عن الفريق الأول

قرر ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بشكل مفاجئ قيد لاعبه البرازيلي الشاب الجديد فينيسيوس جونيور في قائمة فريق الشباب بدلًا من الفريق الأول.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، يوم الجمعة، إن اللاعب الشاب البالغ عمره 18 عامًا تدرب تحت قيادة المدير الفني الجديد يولين لوبتيغي، لكن وضعه النادي بشكل مفاجئ في قائمة فريق الشباب مع لاعب آخر هو ميغيل غواتيريز أورتيغا في فريق (جونيفيلA)

لكن النادي أكد أن ما تم “مجرد أمر إداري لا علاقة له بمستقبل اللاعب، وأن إدراجه في القائمة يعني أنه يوفر مكانًا للاعبين آخرين”.

وقرار ريال مدريد يعني أنه سيكون مسموحًا له اللعب مع ثلاثة من فرق ريال مدريد الموسم القادم، إذا لزم الأمر.

ورغم أن النادي الملكي دفع 45 مليون يورو لاستقدامه، وقدمه في مؤتمر صحفي رفيع المستوى، إلا أنه لن يكون ضمن الفريق الأول.

ورغم أنه لاعب مشهور في البرازيل ولديه خبرة اللعب في كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، لكن لا يزال يتعين عليه إقناع لوبيتغي أولًا.