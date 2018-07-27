المدعي العام الإسباني: تغريم كريستيانو رونالدو 3.2 مليون يورو مع الحبس 24 شهرًا

قال المدعي العام في إسبانيا، اليوم الجمعة، إن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيُعاقَب بدفع غرامة قيمتها 3.2 مليون يورو (3.7 مليون دولار)، مع الحبس 24 شهرًا، لكنه لن يسجن على الأرجح، بعد تسوية مع سلطات الضرائب الإسبانية بشأن قضية تهرب ضريبي.

وواجه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا اتهامات بالتهرب من دفع ضرائب قيمتها 5.7 مليون يورو ونفى هداف ريال مدريد السابق هذه الاتهامات.

ومن المستبعد أن يقضي رونالدو، المنتقل حديثًا إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، أي وقت في السجن وفق الاتفاق لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

ويتعين على رونالدو دفع الغرامة (3.2 مليون يورو) بجانب الضرائب (5.7 مليون) إضافة إلى مليون يورو فائدة مستحقة و250 يورو عن كل يوم في عقوبة السجن 48 شهرًا.

وسيكون هذا المبلغ جزءًا على الأرجح من الغرامات التي سيدفعها رونالدو بسبب القضية ومن المتوقع أن تصل إلى 19 مليون يورو كقيمة إجمالية.