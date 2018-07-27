صحيفة: ريال مدريد فاوض 4 مدربين قبل تعيين جولين لوبيتيغي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الحالي ريال مدريد، جولين لوبيتيغي، كان الخيار الأخير لإدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، لتعويض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال من تدريب الفريق في مايو الماضي.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أن ريال مدريد فاوض 4 مدربين، وفشل في التعاقد مع أي منهم ليتجه إلى لوبيتيغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، كان الخيار الأول لريال مدريد لكن كان من الصعب التعاقد معه، بعد أن جدد عقده مع السبيرز.

كما كان الإيطالي ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس ضمن قائمة ريال مدريد لخلافة زيدان، لكنه فضّل الالتزام بعقده والاستمرار مع البيانكونيري.

وكان الإيطالي أنطونيو كونتي، المدرب السابق لتشيلسي، والألماني جوليان ناغلسمان، مدرب لايبزيغ ضمن قائمة ريال مدريد.

وكان تعاقد ريال مدريد مع لوبيتيغي مفاجأة مدوية في إسبانيا، خاصة أن الإعلان كان قبل مشوار إسبانيا في كأس العالم، حيث كان مدربًا للماتادور.

وقرر بعدها رئيس الاتحاد الإسباني إقالة لوبيتيغي رغم تبقي يومين على مشوار إسبانيا في المونديال.