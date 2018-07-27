نادي برشلونة يقدّم البرازيلي مالكوم.. واللاعب يعدد مميزاته (فيديو وصور)

قدّم نادي برشلونة لاعبه البرازيلي الجديد، الشاب مالكوم دي أوليفيرا، وذلك في مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم النادي الكتالوني استعدادًا للموسم المقبل.

وجاء في تقديم مالكوم، رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو، وإريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي.

وقال مالكوم: “سعيد لوجودي هنا، من الصعب أن يصل المرء لبرشلونة، آمل أن أقدّم الكثير من السعادة”.

ومدح مالكوم نفسه وقال: “أنا سريع جدًا، وألعب بشكل جيد للغاية في المواجهات الفردية، وأود أيضًا أن أساعد في الدفاع”.

وتحدث لاعب بوردو السابق عن ليونيل ميسي وقال: “إنه أفضل لاعب في العالم، إنه أسطورة، تجربة رائعة بالنسبة لي أن ألعب بجانبه”.

وشهدت صفقة تعاقد برشلونة مع مالكوم الكثير من الجدل، إذ أعلن نادي روما الإيطالي أنه توصل لاتفاق مع بوردو للتعاقد مع مالكوم، لكن اللاعب اتجه إلى برشلونة.

وتحدث مالكوم عن ذلك وقال: “كنت هادئًا دائمًا، وكلائي كانوا المسؤولين، لقد أُتيحت لي الفرصة للانضمام لبرشلونة، وهذا كان حلمًا من الطفولة، لقد أحببت رونالدينيو في برشلونة ونيمار أيضًا، آمل أن أحقق النجاح الذي حققه البرازيليون هنا”.