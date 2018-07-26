خليفة إنيستا يرفض الانضمام إلى نادي برشلونة

لا يزال برشلونة يبحث عن لاعب وسط جديد بعد رحيل قائده أندريس إنييستا إلى اليابان، ويبرز في هذا الإطار فرينكي دي يونغ الذي كشف عن اهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد معه.

وأبدى تشافي قائد برشلونة السابق والسد القطري الحالي إعجابه بلاعب أياكس أمستردام الهولندي دي يونغ، وبدوره أبدى اللاعب سعادته بإشادة “نجم كبير مثل تشافي”.

وقال دي يونغ للصحفيين بعد المباراة مع شتورم غراتس النمساوي في الدور التمهيدي لدوري الأبطال : “من الممتع قراءة ما قاله تشافي عني. أنت دائمًا تريد لاعبًا مثل تشافي يقول عنك هذه الأشياء”.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحفية “ماركا” الإسبانية “في البداية (كانت تكهنات برشلونة) بشأن التعاقد معي لطيفة، لكنني لست مهتمًا بذلك الآن. من الممتع مشاهدة اسمك في الصحف الإسبانية لكن ذلك لم يعد يهمني. أريد التركيز على فريقي”.

وتابع اللاعب الشاب البالغ عمره 21 عامًا :” بالطبع هناك اهتمام من برشلونة والجميع يعرف ذلك. لكن كما قلت: أنا لاعب في أياكس”.

وتغلب أياكس على الفريق النمساوي بهدفين نظيفين يوم الأربعاء، ليبدأ مسيرته الطويلة للتأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال المباريات التمهيدية.

ويبيع أياكس أفضل لاعبيه على مدار السنوات الماضية ليفقد عمليًا فرصة المنافسة أوروبيًا، لكنه يتطلع للاحتفاظ بلاعبيه الشبان مثل: دي يونغ وماتيس دي ليخت ودوني فان دي بيك، وهم اللاعبون الأكثر جذبًا لاهتمام الأندية الكبرى.