كورينثيانز البرازيلي يرغب في استعارة مهاجم ريال مدريد الشاب

بدأ نادي كورينثيانز البرازيلي لكرة القدم مفاوضات مع ريال مدريد الإسباني لاستعارة مهاجمه الباراغوياني سرخيو دياز حتى نهاية 2019، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني لصحيفة غلوبو إسبورتي.

وأشار المصدر إلى أن النادي البرازيلي يتوقع الإعلان عن التعاقد مع اللاعب صاحب الـ20 عامًا هذا الأسبوع.

وحال تجاوز الفحص الطبي، سينتقل دياز لكورينثيانز دون أي تكاليف، وسيتحمل الملكي جزءًا من راتبه.

وكان المهاجم الباراغوياني، الذي تأهل بين صفوف فريق الشباب لسيرو بورتينو المحلي، انتقل لفريق ناشئي ريال مدريد عام 2016، وخلال عامه الأول مع الفريق سجل أربعة أهداف.

وعقب نهاية ذلك الموسم، تمت إعارته لنادي لوغو الإسباني، لكن بعدها بأشهر تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي وقطع في الرباط الصليبي، ما أدى لغيابه عن الملاعب خلال ما تبقى من الموسم.

وأوضحت غلوبو إسبورتي أن المشكلات البدنية التي يعاني منها المهاجم الباراغوياني دفعت كورينثيانز لاتخاذ الحذر في المفاوضات، إذ سينتظر النادي أولًا نتائج الفحص الطبي قبل أن يعطي الضوء الأخضر لاستمرار العملية.