رغم التفاوض مع كورتوا ولوريس.. نافاس باقٍ مع ريال مدريد

رغم اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي، إلا أن كيلور نافاس حارس النادي الملكي الحالي رفض الرحيل عن سانتياغو برنابيو بل وطلب تجديد عقده.

ونقلت صحيفة AS الإسبانية عن صحيفة “لا ناسيون” الكوستاريكية اليومية أن نافاس عبر عن نيته تجديد عقده مع النادي.

ورغم تلقي قائد كوستاريكا عروضًا بالرحيل عن ريال مدريد إلا أنه قرر البقاء في النادي، وطلب استئناف مفاوضات تجديد عقده التي توقفت قبل انطلاق كأس العالم.

ووفقًا لتقرير “لا ناسيون” فإن يولين لوبتيغي المدير الفني الجديد لريال مدريد يريد الاحتفاظ بنافاس؛ خاصة أنه حاول التعاقد معه حينما كان مدربًا لبورتو، وسارع بالاتصال به خلال إجازاته الحالية للتأكيد على أنه ضمن خططه للموسم المقبل.

ويملك الحارس البالغ من العمر 31 عامًا موسمين آخرين في عقده الحالي، ومن المرجح أن يعرض عليه فلورنتينو بيريز رئيس النادي تمديد عقده لموسمين آخرين.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع كورتوا، وكذلك قدم عرضًا للفرنسي هوغو لوريس قائد فرنسا المتوجة بكأس العالم الأخيرة في روسيا، وعرض على ناديه توتنهام هوتسبير 60 مليون جنيه إسترليني.