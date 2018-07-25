ريال مدريد يجد في كافاني البديل “غزير الأهداف” لرونالدو

يسابق ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا الزمن للتعاقد مع خليفة لكريستيانو رونالدو هدافه التاريخي، الذي انتقل إلى يوفنتوس، وقد ظهر في الصورة المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان.

وسجل قائد البرتغال 44 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، ويبحث ريال مدريد عن لاعب يمكنه ملء الفراغ الذي تركه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي أكمل انتقاله إلى يوفنتوس مقابل مئة مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الشهر.

وتخلى ريال مدريد بالفعل عن محاولته التعاقد مع كيليان مبابي ونيمار بعد تمسك النادي الفرنسي بهما، لكن وفقًا لصحيفة AS الإسبانية فإن ريال مدريد يستهدف كافاني حاليًا.

وقالت الصحيفة: إن مهاجم أوروغواي “متحمس” للانضمام إلى مدريد وسيتحدث مع إدارة النادي بشأن رحيله، لكنه لن يتعاقد مع ريال مدريد بدون موافقة سان جيرمان نظرًا لعلاقته الجيدة مع رئيس النادي ناصر الخليفي.

ولايزال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مرتبطًا بعقد مع النادي يستمر لمدة عامين، لكن راتبه قد يكون عقبة في سبيل انتقاله للنادي الملكي، حيث يحصل على 12 مليون يورو (10.6 مليون جنيه إسترليني) في الموسم، بالإضافة إلى 2 مليون يورو (1.7 جنيه إسترليني) مكافآت.

وانتقل كافاني إلى باريس سان جيرمان من نابولي قبل خمس سنوات مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، ويتوقع بطل فرنسا على الأقل استرداد هذا المبلغ خاصة وأنه سجل 170 هدفًا في 245 مباراة مع الفريق.