سيميوني: أتلتيكو مدريد لا يزال يملك القدرة على التألق رغم غياب لاعبيه البارزين

وصل أتلتيكو مدريد إلى سنغافورة لخوض بطولة إعدادية للموسم الجديد وهو يفتقد جهود العديد من اللاعبين البارزين شاركوا مع منتخبات بلادهم في الأدوار المتقدمة بكأس العالم الأخيرة في روسيا، لكن المدرب دييغو سيميوني يعتقد أن غيابهم سيعطي فرصة للاعبين الشبان للتألق.

ويلتقي أتلتيكو، صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، مع آرسنال في الملعب الوطني في سنغافورة غدًا الخميس كما يلعب مع باريس سان جيرمان بعدها بأربعة أيام حيث يسعى سيميوني لاستخراج أفضل ما لدى 22 لاعبًا اصطحبهم في جولته الآسيوية لخوض البطولة الودية التي ينافس فيها ثلاثة فرق.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين اليوم الأربعاء ردًا على سؤال كيف سيستطيع الفريق تعويض غياب العديد من أفضل لاعبيه: “ما زلنا في فترة الإعداد للموسم الجديد ونحاول الوصول إلى أفضل مستوياتنا لكن مع ذلك سنسعى لتقديم عرض طيب غدًا أمام آرسنال”.

ولم يسافر الثلاثي أنطوان غريزمان ولوكاس هرنانديز والوافد الجديد توماس ليمار والذين فازوا بكأس العالم مع فرنسا إلى سنغافورة مع أتلتيكو، كما يغيب الثنائي الدولي الإسباني كوكي ودييجو كوستا وثنائي منتخب أوروجواي دييغو غودين وخوسيه خيمنيز.

وأضاف سيميوني قائلًا: “لن نختلق الأعذار لعدم الدفع بتشكيلة قوية في البطولة الودية، التشكيلة التي سافرت إلى سنغافورة ستقدم أفضل ما لديها، الشيء الأكثر أهمية أن اللاعبين الشبان سيحصلون على فرصة للعب مع الفريق الأول ومعرفة قيمة تمثيل فريق بحجم أتليتيكو مدريد”.

كما حرص سيميوني على تأكيد إصرار النادي على الاحتفاظ بخدمات لاعبين بارزين مثل المهاجم غريزمان والحارس يان أوبلاك في وقت تنهال فيه العروض الخارجية عليهما، معتبرًا إياه إشارة إيجابية من مجلس الإدارة للاعبين.

وقال إن “استمرار لاعبين مثل غريزمان وأوبلاك في النادي إنجاز رائع، قرار البقاء في النادي يحمل أهمية لافتة”، وقلل سيميوني أيضًا من أهمية انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس حيث اعتبرها البعض فرصة لأتلتيكو للمنافسة على اللقب في إسبانيا، لكنه قال إن ملعب النادي الجديد وتطور التشكيلة تكشف عن طموح ونوايا الفريق.

وأضاف أن “قوة التشكيلة تعكس النمو الذي يشهده النادي، الاستاد الجديد والاستثمارات ستمنح مشجعينا الثقة في أننا نضع أنفسنا بين أفضل الفرق في أوروبا والعالم”.