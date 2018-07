رسميًا.. الجناح البرتغالي جيلسون مارتنز ينضم إلى أتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، أنه ضم الجناح البرتغالي جيلسون مارتنز في صفقة انتقال مجاني.

وذكر بيان صادر عن وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي: “توصل فريقنا لاتفاق مع جيلسون مارتنز ليصبح لاعبًا جديدًا في صفوف أتلتيكو.

“وقع اللاعب البرتغالي الذي انضم في صفقة انتقال مجاني على عقد لمدة ستة مواسم”.

DONE DEAL: Gelson Martins has joined @Atleti on a free transfer after terminating his contract with Sporting, signing a six-year contract. pic.twitter.com/irRMZoVdEF

— Squawka News (@SquawkaNews) July 25, 2018