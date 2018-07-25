رسميًا.. الجناح البرتغالي جيلسون مارتنز ينضم إلى أتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، أنه ضم الجناح البرتغالي جيلسون مارتنز في صفقة انتقال مجاني.

وذكر بيان صادر عن وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي: “توصل فريقنا لاتفاق مع جيلسون مارتنز ليصبح لاعبًا جديدًا في صفوف أتلتيكو.

“وقع اللاعب البرتغالي الذي انضم في صفقة انتقال مجاني على عقد لمدة ستة مواسم”.

DONE DEAL: Gelson Martins has joined @Atleti on a free transfer after terminating his contract with Sporting, signing a six-year contract. pic.twitter.com/irRMZoVdEF — Squawka News (@SquawkaNews) July 25, 2018

وفسخ مارتنز عقده مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي الشهر الماضي ليصبح واحدًا من بين تسعة لاعبين تركوا الفريق عقب هجوم شنَّه مشجعون مقنعون على المعسكر التدريبي للفريق في مايو/ أيار الماضي. وكان بعض أفراد الجماهير يحملون العصي ليصاب المهاجم الهولندي باس دوست، ويتم تخريب غرفة خلع الملابس.

وجاءت تلك الأحداث في نهاية موسم مضطرب لسبورتنغ، الذي أنهى في المركز الثالث في الدوري البرتغالي الممتاز، وبلغ دور الثمانية للدوري الأوروبي.

وخاض مارتنز 19 مباراة مع البرتغال، وكان جزءًا من تشكيلة الفريق في نهائيات كأس العالم في روسيا، وشارك كبديل في اللقاء الذي انتهى بالفوز على المغرب 1-صفر في دور المجموعات.