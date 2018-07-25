رسميًا.. الجناح البرتغالي جيلسون مارتنز ينضم إلى أتلتيكو مدريد

رسميًا.. الجناح البرتغالي جيلسون مارتنز ينضم إلى أتلتيكو مدريد

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، أنه ضم الجناح البرتغالي جيلسون مارتنز في صفقة انتقال مجاني.

وذكر بيان صادر عن وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي: “توصل فريقنا لاتفاق مع جيلسون مارتنز ليصبح لاعبًا جديدًا في صفوف أتلتيكو.

“وقع اللاعب البرتغالي الذي انضم في صفقة انتقال مجاني على عقد لمدة ستة مواسم”.

وفسخ مارتنز عقده مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي الشهر الماضي ليصبح واحدًا من بين تسعة لاعبين تركوا الفريق عقب هجوم شنَّه مشجعون مقنعون على المعسكر التدريبي للفريق في مايو/ أيار الماضي. وكان بعض أفراد الجماهير يحملون العصي ليصاب المهاجم الهولندي باس دوست، ويتم تخريب غرفة خلع الملابس.

وجاءت تلك الأحداث في نهاية موسم مضطرب لسبورتنغ، الذي أنهى في المركز الثالث في الدوري البرتغالي الممتاز، وبلغ دور الثمانية للدوري الأوروبي.

وخاض مارتنز 19 مباراة مع البرتغال، وكان جزءًا من تشكيلة الفريق في نهائيات كأس العالم في روسيا، وشارك كبديل في اللقاء الذي انتهى بالفوز على المغرب 1-صفر في دور المجموعات.

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