تقارير.. ريال مدريد يستهدف ضم كافاني من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يسعى بقوة لضم الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكره “راديو ماركا” الإسباني، فإن هناك اهتمامًا من النادي الملكي بضم كافاني، واستعداده لتقديم عرض رسمي لسان جيرمان من أجل حسم الصفقة.

وتسعى إدارة الميرنغي لإبرام صفقة قوية لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الذي انتقل ليوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو.

وحوّلت إدارة الريال أنظارها صوب كافاني بسبب صعوبة إتمام التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، الهدف الآخر للنادي.

ويعد كافاني ضلعًا رئيسًا في ثلاثي هجوم سان جيرمان، بجوار كل من البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.