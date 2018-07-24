ريال مدريد يعرض 60 مليون جنيه إسترليني على هوغو لوريس قائد منتخب فرنسا

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يخطط للتعاقد مع هوغو لوريس قائد توتنهام هوتسبير مقابل 60 مليون جنيه استرليني.

ويبدو أن المفاوضات مع تيبو كورتوا حارس بلجيكا وتشيلسي قد تعثرت ما دفع النادي الملكي للتحول نحو لوريس قائد فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 في روسيا الأسبوع الماضي.

ويسعى ريال مدريد ليكون لوريس بديلًا لقائد كوستاريكا كيلور نافاس الذي قد يرحل عن النادي في حال التعاقد مع حارس مرمى جديد.

ويملك لوريس أربعة أعوام في عقده الحالي مع النادي اللندني ويعلم ريال مدريد أن هذا المبلغ قد يثني توتنهام عن التمسك بالحارس الرائع.

وتشير مصادر قريبة من الحارس الفرنسي البالغ عمره 31 عامًا إلى أنه مستعد للانتقال إلى إسبانيا لكنه لن يسعى لفرض رأيه على النادي حيث تحدث مع بعض المقربين عن الحياة في مدريد واللعب في الليغا.

لكن دانيال ليفي رئيس توتنهام مفاوض صعب للغاية حيث لا يفرط في أي لاعب إلا مقابل مبالغ مالية ضخمة مثلما فعل مع غاريث بيل ولوكا مورديتش إلى ريال مدريد أيضًا.

حتى ولو وافق ليفي على رحيل حارسه سيطلب مقابل مالي قريب من الذي دفعه ليفربول للبرازيلي أليسون بيكر حارس روما السابق الذي انتقل للنادي الإنجليزي مقابل 67 مليون استرليني قبل أيام.

وسيواصل ريال مدريد سعيه خلف كورتوا في حال موافقة تشيلسي أو رفض توتنهام على بيع لوريس خاصة وأن تكلفة كورتوا لن تزيد عن 50 مليون استرليني.

وشارك لوريس في 254 مباراة مع توتنهام منذ انتقاله من ليون في 2012 مقابل 12 مليون جنيه استرليني.