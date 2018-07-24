تقارير.. بعد التعاقد مع مالكوم.. ديمبلي يفكر في الرحيل عن نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية، إلى أنَّ الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب نادي برشلونة، يفكر في الرحيل عن الفريق الكتالوني في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن ديمبلي يفكر في اتخاذ هذا القرار لأنه يعتقد أن تعاقد الفريق الكتالوني مع البرازيلي مالكوم من بوردو اليوم مقابل 42 مليون يورو، أمر يدل على عدم الثقة في إمكانياته.

وأضافت الإذاعة، أن ديمبلي حزين من إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، الذي لم يهنئه على الفوز بكأس العالم مع فرنسا.

وأشارت إلى أن ديمبلي يريد توضيح دوره مع برشلونة في الفترة المقبلة، لحسم مصيره.

وانضم ديمبلي لبرشلونة من بروسيا دورتموند في الصيف الماضي مقابل 140 مليون يورو بالحوافز، لكنه لم يشارك بصورة كبيرة بسبب الإصابة.