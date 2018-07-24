ليون الفرنسي ينافس 3 أندية إنجليزية على ضم ييري مينا من نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن ليون قدم عرضًا إلى نادي برشلونة للحصول على خدمات مدافعه الدولي الكولومبي ييري مينا مقابل 30 مليون يورو ليدخل في منافسة مع العديد من الأندية الإنجليزية.

وقال موقع RMC Sport الفرنسي إن ليون حريص على ضم مينا، الذي يبدو أن فترة بقائه في النادي الكتالوني باتت محدودة.

وتسعى أندية: إيفرتون، وولفزهامبتون، وليستر سيتي، للتعاقد مع مينا الذي انضم إلى النادي الكتالوني في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه لم يثبت جدارته في صفوف بطل الدوري الإسباني.

وبدأ مينا مسيرته في كولومبيا مع ديبورتيفو باستو قبل الانتقال إلى إنديبندينتي سانتا في العام 2014، وخاض معه 84 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف، وصنع واحدًا.

ثم لعب في صفوف بالميراس البرازيلي في مايو/آيار 2016 مقابل نحو 2.88 مليون جنيه إسترليني، وخاض 33 مباراة سجل فيها ثمانية أهداف، وصنع اثنين.

وبفضل تألقه مع بالميراس انضم مينا إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 10.62 مليون جنيه إسترليني، لكنه خاض ست مباريات فقط مع برشلونة، وصنع هدفًا واحدًا، ما دفعه لإعلان قراره بالرحيل.

وبعد تألقه في كأس العالم، وتسجيله ثلاثة أهداف في نفس عدد المباريات، لفت إليه الأنظار مجددًا، خاصة بعدما سجل هدف التعادل لكولومبيا في وقت متأخر في دور الستة عشر.