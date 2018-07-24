رسميًا.. نادي برشلونة يتعاقد مع البرازيلي مالكوم أوليفيرا (فيديو)

نجح نادي برشلونة الإسباني في الحصول على توقيع البرازيلي مالكوم أوليفيرا، لاعب بوردو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي برشلونة تعاقده رسميًا مع الجناح البرازيلي في بيان رسمي نشره النادي الكتالوني، قال فيه إنه قد تم الاتفاق بين إدارة نادي برشلونة ونظيرتها في بوردو على رحيل مالكوم للبارسا لمدة 5 مواسم مقبلة، تنتهي في 2022/2023.

وأضاف برشلونة في بيانه: “الصفقة تقدر قيمتها بنحو 41 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون إضافي كمتغيرات”.

ومن المقرر أن يصل مالكوم إلى برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، ليلتقط الصور التذكارية مع شعار النادي، ثم يخضع للفحص الطبي، صباح غدٍ الأربعاء، قبل أن ينضم لمعسكر الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية.