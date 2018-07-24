ممثلو مالكوم في برشلونة لإغلاق الصفقة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ممثلي البرازيلي مالكوم وصلوا إلى برشلونة للتفاوض مع النادي الكتالوني وإغلاق الصفقة، بعد رفض اللاعب الانتقال إلى روما الإيطالي حيث أبدى النادي الكتالوني اهتمامًا باللاعب.

وقالت محطة RAC1 الإذاعية الإسبانية إن اللاعب البرازيلي في طريقه إلى برشلونة بعد رفض انتقاله لروما في آخر لحظة، حيث كان مستعدًا للسفر إلى روما مساء الإثنين بعد موافقة النادي على ضمه مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، لكنه غير وجهته بعد عرض برشلونة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية يوم الثلاثاء أن ما فعله مالكوم تسبب في الكثير من المفاجآت في كل من فرنسا وإيطاليا، حيث أوقف ناديه بوردو انتقاله إلى روما في اللحظة الأخيرة بعدما ظهر عرض برشلونة.

وكانت والدة مالكوم في طريقها إلى روما عندما علمت خبر إلغاء الصفقة وتحول نجلها إلى برشلونة رغم أن الصفقة لم تتم بعد.

وانتشرت صور بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجماهير روما ينتظرون اللاعب في المطار، قبل علمهم بإلغاء سفره.

ويأتي تحول برشلونة نحو مالكوم بعد رفض تشيلسي ثالث عرض رسمي من النادي الكتالوني بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني لضم ويليان، بحسب شبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية.