جدول مباريات الدوري الإسباني.. تعرّف على موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة (إنفوغرافيك)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني (الليغا) جدول مباريات الأسبوع الأول للمسابقة التي يحمل برشلونة لقبها، وسيبدأ حملة الدفاع عن لقبه باستضافة ديبورتيفو الافيس في كامب نو، أحد يومي 18 و19 أغسطس آب المقبل، بينما سيستضيف النادي الكتالوني ريال مدريد في كامب نو ضمن الجولة العاشرة.

وفي نفس المرحلة الأولى سيستضيف ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا جاره خيتافي على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسيقام أول كلاسيكو في الجولة العاشرة على ملعب كامب نو في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما ستقام مباراة الدور الثاني في الثالث من مارس/آذار 2019 في سانتياغو برنابيو.

وكان برشلونة تُوج بلقب الليغا الموسم الماضي، فيما احتل فريق أتليتكو مدريد وصافة الدوري، بينما جاء نادي ريال مدريد في المركز الثالث.

وسيتم بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في الليغا الموسم المقبل بعد إقرارها الموسم الماضي، وذلك بعد نجاحها في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

مواعيد مُباريات الديربي الموسم القادم : ⚽ ريال مدريد – أتلتيكو مدريد

???? ملعب سانتياغو برنابيو

???? الجولة 7

???? 30 سبتمبر 2018

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⚽ أتلتيكو مدريد – ريال مدريد

???? ملعب متروبوليتانو

???? الجولة 23

???? 10 فبراير 2019#LaLiga pic.twitter.com/MWBgnttjQU — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 24, 2018