جدول مباريات الدوري الإسباني.. تعرّف على موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة (إنفوغرافيك)

جدول مباريات الدوري الإسباني.. تعرّف على موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة (إنفوغرافيك)

قرعة الليغا تسفر عن إقامة الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد في كامب نو في أكتوبر

المصدر: إرم نيوز ـ أحمد نبيل

أعلنت رابطة الدوري الإسباني (الليغا) جدول مباريات الأسبوع الأول للمسابقة التي يحمل برشلونة لقبها، وسيبدأ حملة الدفاع عن لقبه باستضافة ديبورتيفو الافيس في كامب نو، أحد يومي 18 و19 أغسطس آب المقبل، بينما سيستضيف النادي الكتالوني ريال مدريد في كامب نو ضمن الجولة العاشرة.

وفي نفس المرحلة الأولى سيستضيف ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا جاره خيتافي على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسيقام أول كلاسيكو في الجولة العاشرة على ملعب كامب نو في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما ستقام مباراة الدور الثاني في الثالث من مارس/آذار 2019 في سانتياغو برنابيو.

وكان برشلونة تُوج بلقب الليغا الموسم الماضي، فيما احتل فريق أتليتكو مدريد وصافة الدوري، بينما جاء نادي ريال مدريد في المركز الثالث.

وسيتم بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في الليغا الموسم المقبل بعد إقرارها الموسم الماضي، وذلك بعد نجاحها في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة