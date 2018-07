نادي برشلونة يعلن رحيل مدافعه إلى الدوري التركي

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين رسميًا، رحيل لاعبه البرازيلي دوغلاس بيريرا إلى سيفاسبور التركي.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الاتفاق مع سيفاسبور التركي يتضمن انتقال البرازيلي دوغلاس بيريرا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم 2018/2019.

ولم يكشف برشلونة، حامل لقب الدوري والكأس في إسبانيا، عن التفاصيل المالية للصفقة.

وشارك دوغلاس بيريرا، البالغ من العمر 27 عامًا، في 8 مباريات فقط، منذ انضمامه إلى برشلونة صيف العام 2014، قادمًا من نادي ساو باولو البرازيلي.

وخاض دوغلاس الموسم الماضي معارًا إلى بنفيكا البرتغالي، وشارك في 10 مباريات.

[BREAKING] Best of luck to Douglas, who is heading to Sivasspor on loan.https://t.co/b9xFJPd2Pu

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٣ يوليو ٢٠١٨