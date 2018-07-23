تحسبًا لفشل ضم هازارد.. ريال مدريد يراقب نجم بروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الإثنين، أن ريال مدريد استفسر عن إمكانية ضم الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن ريال مدريد قد يتجه إلى التعاقد مع بوليسيتش، بسبب تعقد فرصة ضم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة أن القيمة السوقية لبوليسيتش تبلغ نحو 60 مليون جنيه إسترليني.

ويعد بوليسيتش هدفًا رئيسًا لبايرن ميونخ الألماني، لتعويض آريين روبن، وفرانك ريبيري، اللذين يتقدمان في العمر.

وانضم بوليسيتش إلى بروسيا دورتموند العام 2015، ويبلغ من العمر 19 عامًا، ويمتد عقده مع أسود فيستفاليا حتى العام 2020.

ويملك بوليسيتش 12 هدفًا في 97 مباراة مع بروسيا دورتموند.

في سياق ذي صلة، أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن ريال مدريد يطارد البرازيلي أليكس تيليس الظهير الأيسر لبورتو.

وقالت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، إن تيليس أحد أبرز مدافعي بورتو منذ انضمامه إلى الفريق قبل عامين، وبات أساسيًا في مركزه، وقدّم عروضًا رائعة.

وانضم تيليس إلى بورتو قبل عامين قادمًا من غالاتا سراي التركي، بعدما نشأ في صفوف غريميو البرازيلي.

كما أن المدافع البالغ من العمر 25 عامًا، سبق له اللعب لإنتر ميلان على سبيل الاعارة من النادي التركي.

وتقول الصحيفة عينها إن مسؤولي ريال مدريد زاروا البرتغال اليوم الإثنين، للتفاوض بشأن احتمال انتقال اللاعب إلى النادي الملكي.

وحاول ريال مدريد ضم اللاعب في 2015، عندما كان في صفوف غالاتا سراي، لكن كان يوجد شرط في عقده قيمته 40 مليون يورو، لذلك لم يواصل النادي الملكي مفاوضاته، لكنه قد يعدل عن هذا القرار الصيف الحالي.