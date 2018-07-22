رسميًا.. مدينة طنجة المغربية تستضيف السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًا، إقامة مباراة السوبر خارج الأراضي الإسبانية، لأول مرة في تاريخه، وتحديد في مدينة طنجة المغربية، يوم 12 أغسطس المقبل.

ووفقًا لما ذكره الاتحاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الأحد، ستستضيف مدينة طنجة المغربية وتحديدًا على ملعب “ابن بطوطة” لقاء السوبر الإسباني والذي سيجمع ناديي برشلونة وإشبيلية، في لقاء تاريخي.

ويعتبر اللقاء تاريخيًا وذلك لأنها المرة الأولى التي تلعب فيه هذه المباراة خارج الأراضي الإسبانية.

وأشاد الاتحاد الإسباني بملعب المباراة، مشيرًا إلى أنه يستطيع استيعاب 45 ألف متفرج، كما أنه تم افتتاحه عام 2011 بمشاركة فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

OFICIAL | La Supercopa de España se jugará en Tánger. ???? https://t.co/KZzcrNqoLj pic.twitter.com/Y7cllGSCDc — RFEF (@rfef) July 22, 2018

يذكر بأن هذا الملعب سبق وأن احتضن مباراة السوبر الفرنسي في 2017 وتوج بها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تغلبه على موناكو بهدفين مقابل هدف واحد.

وسبق وأن أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة بطولة السوبر من مباراة واحدة على عكس السنوات السابقة.

وتجمع المباراة سنويًا بين بطلي الدوري وكأس الملك، وبما أنّ النادي الكاتالوني حقق الثنائية، فسيواجه وصيفه في مسابقة الكأس.