نادي برشلونة الإسباني يسعى إلى ضم البلجيكي مينيوليه في الميركاتو الصيفي

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه من ليفربول الإنجليزي، ليكون الحارس البديل للألماني تير شتيغن في الموسم الكروي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه مع اقتراب رحيل الحارس الهولندي غاسبر سيليسن عن برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وضعت إدارة بطل الدوري الإسباني مينيوليه، ليكون بديلًا للحارس الهولندي في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وأضافت، أن مينيوليه أصبح الآن الحارس الثالث في ليفربول، بعد التعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر، ووجود الحارس الألماني لوريس كاريوس، ما يجعل فرص مينيوليه في اللعب الموسم المقبل ضعيفة للغاية.

وخاض مينيوليه (30 عامًا)، 19 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي، ودخل مرماه 24 هدفًا، ونجح في الحفاظ على شباكه في 7مباريات فقط.

ولعب مينيوليه لجميع المنتخبات السِّنية لبلجيكا تحت 16 و17 و18 و19 و20 و21 عامًا، كما لعب للمنتخب الأول منذ 2011، ولكنه كان بديلًا لتيبو كورتوا في مونديال روسيا الأخير، ولم يشارك في أي مباراة.