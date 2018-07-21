هل يرحل ياري مينا عن نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي؟.. اللاعب يجيب

كشف المدافع الكولومبي ياري مينا، عن تلقيه العديد من العروض من أندية أخرى، لكنه يرغب في “تحقيق النجاح” مع برشلونة الذي انتقل لصفوفه، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وردًا على سؤاله عما إذا كان سيستمر مع البارسا أم سينتقل لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، قال مينا: “إنني أستمتع الآن بعطلتي، وحين تأتي اللحظة المناسبة سأتخذ مع أسرتي القرار الأفضل للجميع”.

ولن يشارك المدافع الكولومبي، الذي تألق مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، في جولة البلوغرانا للإعداد للموسم الجديد بالولايات المتحدة، التي ستبدأ الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تستمر العطلة الصيفية التي يقضيها اللاعب صاحب الـ23 عامًا بمدينة بارانكيا الكولومبية، حتى الثاني من أغسطس/آب المقبل، وهو اليوم المقرر لعودة اللاعبين الذين شاركوا في المونديال.

كان وكيل اللاعب قد أكد أن مينا، يرغب في الاستمرار ببرشلونة، لكن بشرط المشاركة في المباريات.

يذكر أن أندية أرسنال​ و​ليفربول​ وليون مهتمون أيضًا بالحصول على خدمات الكولومبي الذي تألق في كأس العالم وسجل 3 أهداف لبلاده من كرات رأسية.