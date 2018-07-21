نادي برشلونة يحسم قراره بشأن التعاقد مع أدريان رابيو

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، السبت، أن إدارة نادي برشلونة اتخذت قرارًا جديدًا بشأن إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن برشلونة، قرَّر عدم الانتظار حتى اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، في الـ31 من أغسطس المقبل لحسم صفقة رابيو.

وأضافت الصحيفة المقربة من أسوار برشلونة أن إدارة النادي ترغب في معرفة قرار إدارة باريس سان جيرمان النهائي قبل ذلك لإيجاد بديل حال رفض بطل الدوري الفرنسي لصفقة رابيو.

وأفاد “موندو ديبورتيفو” أن رابيو يرغب في الانتقال إلى برشلونة الصيف الجاري، علمًا أن عقده ينتهي صيف العام المقبل.

يشار إلى أن رابيو (23 عامًا)، شارك في 207 مباريات مع باريس سان جيرمان، وسجل فيها 22 هدفًا وصنع 15 أخرى.