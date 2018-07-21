ماذا فعل نادي برشلونة للحفاظ على معدل أعمار لاعبيه

يحاول نادي برشلونة الإسباني من خلال تعاقداته في المواسم الأخيرة تغيير الفريق، وتعويض رحيل المخضرمين بطريقة تضمن بقاءه ضمن الكبار للمنافسة على الألقاب المحلية، والقارية.

وباستثناء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيبقى لاعبًا استثنائيًا في تاريخ الفريق، سواء قبل مجيئه أو بعد رحيله، ويصعب تعويضه، فبقية اللاعبين حاولت إدارة الفريق التعاقد مع لاعبين يعوضونهم في الموسم الأخيرة، وهذا الصيف أيضًا.

ولم يستطع برشلونة إيجاد بديل قوي، وفي المستوى، للاعب واحد هو البرازيلي “داني ألفيس”، حيث عانى الرواق الأيمن في دفاع برشلونة، وتم اللجوء لسيرجيو روبيرتو، وهو لاعب وسط رغم تواجد البرتغالي نيلسون سيميدو.

وكان من أهم قرارات المدير الرياضي السابق “زوبيزاريتا” هو التعاقد مع الحارس الألماني تير شتيغن، والذي أصبح حاليًا من أفضل حراس أوروبا، وعنصرًا فعالًا وأساسيًا في برشلونة، وساهم بتألقه في منح اللاعبين الثقة والفوز.

ومن اللاعبين الذين غادروا الفريق مهندس الوسط “تشافي هيرنانديز”، لكن الكرواتي إيفان راكيتيتش يقدم مستوى جيدًا، فيما غادر أيضًا أندريس إنييستا، وكانت الخسارة الأكبر رحيل النجم البرازيلي نيمار، والذي كان يعتبر نجم المستقبل.

وتمكنت إدارة برشلونة من التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، والبرازيلي فيليب كوتينيو، وهما من أبرز اللاعبين في المواسم الأخيرة، كما تعاقدت هذا الصيف مع البرازيلي أرثور ميلو ليكون إضافة قوية لخط الوسط.

وحتى تعويض المخضرم جيرارد بيكيه وضعته الإدارة في الحسبان من خلال التعاقد أولًا مع الكولومبي ياري مينا، وحاليًا مع الفرنسي كليومنت لينغليت، وهو أكثر خبرة في الدوري الإسباني، وأوروبا، من المدافع الكولومبي الذي قد يخرج معارًا لكسب المزيد من الخبرة.

ويبقى أمام برشلونة البحث عن مهاجم لتعويض الأوروغوياني لويس سواريز الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، بينما تعويض ميسي يحتاج لظهور لاعب ظاهرة جديد في كرة القدم العالمية.