كريستيانو رونالدو يسدد ديونه وينهي أزمته مع الضرائب الإسبانية

دفع كريستيانو رونالدو مبلغ 12.1 مليون جنيه إسترليني ووافق على حكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، لينهي مشكلته مع الضرائب الإسبانية، حتى يبدأ مسيرة جديدة مع يوفنتوس الإيطالي دون مشاكل عالقة معه في مدريد.

ولا يريد المهاجم البالغ عمره 33 عامًا إهدار الوقت في تصفية الديون وقطع كل العلاقات مع مدريد وإسبانيا، حيث توجد شائعات بشأن سحب كافة أعماله التجارية من العاصمة الإسبانية والتي تحمل علامته CR7.

وذكرت محطة “كادينا كوب” الإذاعية الإسبانية، يوم الجمعة، أن رونالدو قد أودع مبلغ 12.1 مليون جنيه إسترليني وسوف يدفع مبلغ 4.7 مليون جنيه إسترليني إضافية من الغرامات والتكاليف، حتى لا يكون مضطرًا للاحتجاز في إسبانيا.

وأنهى رونالدو هذه المشكلة للأبد والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لرحيله عن ريال مدريد، حيث يعتقد أن النادي الملكي لم يقف إلى جواره بما يكفي في أزمته مع الضرائب.

وعرض رونالدو بالفعل قصره الفخم في حي “لا فينكا” في مدريد والبالغ سعره 4.8 مليون إسترليني للبيع، ويفكر جديًا في تصفية كافة أعماله التجارية في العاصمة الإسبانية.

وقد يشمل هذا فندقًا في شارع “غران فيا” المميز في مدريد أيضًا، حيث حصل على رخصة بناء هذا الفندق بالتعاون مع شركة مقاولات برتغالية.

وأبدى قائد البرتغال غضبه أكثر من مرة من معاملته كمجرم في أزمته مع الضرائب، ورد دائمًا أن هناك اختلافًا في تفسير قوانين الضرائب الإسبانية المعقدة.

وسيجني رونالدو في يوفنتوس أرباحًا أكبر من ريال مدريد، حيث سيكون الوضع الضريبي أفضل في إيطاليا مقارنة بمدريد.

إذ يوجد قانون يسمح بدفع مئة ألف يورو سنويًا على كافة الأرباح التي تجنيها من جميع أنحاء العالم، مهما بلغت هذه الأرباح.

وكان يحصل رونالدو على 365 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع من ريال مدريد، لكن من المتوقع أن يصل إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع خلال عقده مع يوفنتوس الذي يمتد لأربع سنوات.