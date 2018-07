كريستيانو رونالدو يسدد ديونه وينهي أزمته مع الضرائب الإسبانية

دفع كريستيانو رونالدو مبلغ 12.1 مليون جنيه إسترليني ووافق على حكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، لينهي مشكلته مع الضرائب الإسبانية، حتى يبدأ مسيرة جديدة مع يوفنتوس الإيطالي دون مشاكل عالقة معه في مدريد.

ولا يريد المهاجم البالغ عمره 33 عامًا إهدار الوقت في تصفية الديون وقطع كل العلاقات مع مدريد وإسبانيا، حيث توجد شائعات بشأن سحب كافة أعماله التجارية من العاصمة الإسبانية والتي تحمل علامته CR7.

وذكرت محطة “كادينا كوب” الإذاعية الإسبانية، يوم الجمعة، أن رونالدو قد أودع مبلغ 12.1 مليون جنيه إسترليني وسوف يدفع مبلغ 4.7 مليون جنيه إسترليني إضافية من الغرامات والتكاليف، حتى لا يكون مضطرًا للاحتجاز في إسبانيا.

وأنهى رونالدو هذه المشكلة للأبد والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لرحيله عن ريال مدريد، حيث يعتقد أن النادي الملكي لم يقف إلى جواره بما يكفي في أزمته مع الضرائب.

وعرض رونالدو بالفعل قصره الفخم في حي “لا فينكا” في مدريد والبالغ سعره 4.8 مليون إسترليني للبيع، ويفكر جديًا في تصفية كافة أعماله التجارية في العاصمة الإسبانية.

First stop to say hi with a few of my fans ????????#NikeFootball #CR7 #CR7Tour pic.twitter.com/nCjLBz0RSs

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 19, 2018