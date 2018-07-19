باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار

تتواصل التقارير حول اقتراب النجم البرازيلي نيمار من مغادرة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لشبكة “بريميوم سبورت” فإن باريس سان جيرمان لا يستبعد رحيل أغلى لاعب في التاريخ عن صفوفه، في ظل ارتباط نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وأوضحت الشبكة أن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، حدد الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، كهدف أساسي لضمه، حال رحيل نيمار عن الفريق.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

وسجل نيمار 28 هدفًا وصنع 16 في 30 مباراة مع باريس سان جيرمان موسم 2017/2018، لكنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق منذ 25 فبراير، بسبب تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب 3 أشهر.