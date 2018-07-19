خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا يتهم هيئة الضرائب بتدمير الدوري الإسباني

شنَّ خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، اليوم الخميس، هجومًا قويًا، على هيئة الضرائب الإسبانية، ووصفها بأنها الأسوأ على الإطلاق من حيث المعاملة الضريبية مع اللاعبين من بين دول الاتحاد الأوروبي، واتَّهمها بتدمير الدوري الإسباني.

واعتبر خافيير تيباس أن المعاملة السيئة لهيئة الضرائب تدفع العديد من اللاعبين الكبار والموهوبين للرحيل عن الدوري الإسباني، وهو الأمر الذي يهدد بتراجع نسبة الإيرادات المالية بالمقارنة مع الدوريات الكبرى الأخرى.

وأوضح رئيس رابطة الدوري الإسباني أن قطاع كرة القدم في إسبانيا يمثل 1% فقط من الناتج المحلي، لكن عوائد البث التلفزيوني على المستوى الدولي تدر أرباحًا تصل إلى مليار يورو، منها 450 مليونًا تذهب لخزينة الدولة.

وقال خافيير تيباس:”معدل الضريبة الفعلي يكون أكبر بكثير على الموهوبين في إسبانيا مقارنة مع إيطاليا، وفرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، وهذا الأمر يدفع هؤلاء الذين لديهم عمر احترافي قصير للرحيل، مما يهدد كرة القدم الإسبانية”.

وكان خافيير تيباس قد أشار إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رحل عن ريال مدريد بسبب الضرائب، وأوضح:”رونالدو سيجد في إيطاليا مزايا ضريبية أفضل منها في إسبانيا، وهنا إذا كنت تحصل على 100 مليون، سيأخذون منك 50، لكن في إيطاليا لن تدفع 20%”.