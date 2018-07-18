فالنسيا يمدد عقد مدربه مارسيلينو غارسيا تورال لموسم إضافي

أعلن فريق فالنسيا الإسباني تمديد عقد مدربه مارسيلينو غارسيا تورال لغاية صيف 2020؛ بعد نجاح الفريق في احتلال المركز الرابع والتأهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

وكان عقد المدرب الإسباني البالغ من العمر 52 سنة ينتهي صيف 2019، وفي موسمه الأول أعاد الفريق للمنافسة محليًا وتمكن من التأهل لدوري الأبطال.

وكان مارسيلينو محط اهتمام عدة فرق في إسبانيا وخارجها وضمن المرشحين سابقًا لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد، لكنه أغلق الباب أمام الجميع مفضلًا البقاء في فالنسيا.

وعاد فالنسيا لدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعد غياب موسمين، غاب خلالهما أيضًا عن المنافسات القارية الأخرى.