نادي برشلونة يقترب من ضم البرازيلي رابيو من باريس سان جيرمان

اقترب نادي برشلونة الإسباني من إبرام صفقة لتدعيم خط وسط فريق كرة القدم الأول بالنادي، بتوصله لاتفاق مع الفرنسي أدؤريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان للانضمام إليه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، فإن اللاعب اقترب بشدة من الانتقال لبرشلونة، ويجهز النادي الإسباني عرضًا بقيمة 40 مليون يورو لضمه من باريس سان جيرمان، ويتبقى في عقد اللاعب موسم واحد فقط مع ناديه الفرنسي.

وأضافت أنه تم الاتفاق مع اللاعب على كافة شروطه والأمور المالية الخاصة به، وأنه ينتظر الآن قرار ناديه الفرنسي.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يريد برشلونة ضم أحد لاعبي خط الوسط من سان جيرمان، وكانت هناك محاولات من قبل لضم الإيطالي ماركو فاراتي خلال الصيف الماضي.

وكان اللاعب قد دخل اهتمامات نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أيضًا لضمه، وفقًا لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وأشارت، أن النادي الإنجليزي يتابع موقف اللاعب حتى يتقدم بعرض رسمي لضمه.

رابيو (23 عامًا)، لم يشارك مع منتخب بلاده في مونديال روسيا التي توج بها الديوك، وهو أحد لاعبي الوسط لباريس سان جيرمان منذ 2012.