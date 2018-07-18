ريال مدريد يقدم صفقته الجديدة ألفارو أودريوزولا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تقديم لاعبه الجديد، ألفارو أودريوزولا، اليوم الأربعاء، حيث تم توقيع العقود رسميًا مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني.

وأذاعت الصفحات والقناة الرسمية للريال اللقاء، حيث ظهر أودريوزولا رفقة بيريز على طاولة النادي لإنهاء التعاقدات، بعد الاتفاق مع ناديه ريال سوسيداد على قيمة الصفقة وقدرها 30 مليون يورو إلى جانب خمسة ملايين إضافية.

ووقع اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عامًا على عقد لمدة 5 سنوات، واختار القميص الجديد مع الفريق الملكي بالرقم 19، ليبدأ مسيرة جديدة في مشواره الكروي مع بطل أوروبا.

وبعد التعاقد الرسمي بين ريال مدريد وأودريوزولا، خرج اللاعب الدولي المغربي، أشرف حكيمي، إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة بعد صعوبة تواجده في خطط المدرب، جولين لوبيتيجي، بالموسم المقبل.

وقال رئيس ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي: “لقد كانت هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب، لكن أودريوزولا كان واضح الرأي في النادي الذي يريد أن يكون به”.

???????? #WelcomeOdriozola DIRECTO | ¡Mira a Álvaro Odriozola pisando el césped del Bernabéu! https://t.co/y30ETFcpqR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 18, 2018

وتابع: “لقد جئت إلى نادٍ يستطيع أن يطورك للأفضل، والحصول على الفوز، وستتذكر دائمًا أن ريال مدريد لا يمكن أبدًا أن يستسلم”.

فيما أعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام للنادي الملكي، قائلا: “بالنسبة لي هو فخر التواجد هنا وتحقيق حلم كل لاعب وهو تمثيل ريـال مدريد”.

وأضاف: “الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أعد به هو أنني سأحاول المساهمة في تحقيق نجاحات النادي وأعرف أن هذا القميص يتطلب الفوز”.