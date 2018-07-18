التعاقد مع كورتوا يحدد مصير 4 حراس في ريال مدريد

أشارت عدة تقارير إعلامية إسبانية إلى اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا قادمًا من تشيلسي، إذ أكدت صحف مدريد أن أفضل حارس في كأس العالم روسيا 2018 يبحث عن منزل في العاصمة الإسبانية.

ويفتح قدوم كورتوا لريال مدريد الباب أمام 4 حراس للبحث عن مستقبلهم بين البقاء في دكة البدلاء أو الرحيل نحو فرق أخرى للحصول على دقائق لعب أكبر، سواء بشكل نهائي أو بنظام الإعارة.

وتبقى الأزمة الكبرى لدى المدرب الجديد جوليان لوبيتيجي، هي الحارس الأساسي الكوستاريكي كيلور نافاس، والذي لعب المواسم الثلاثة الأخيرة في ريال مدريد، وفرض نفسه بقوة وساهم في الفوز بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

ورغم رحيل زيدان والإشاعات حول قراره الرحيل حال التعاقد مع حارس جديد، لكن نافاس أكد أكثر من مرة استعداده للبقاء حتى نهاية عقده في 2020 والمنافسة بقوة على مركز أساسي.

ولا يرغب ريال مدريد في تكرار التجربة التي حدثت موسم 2013-2014 في عهد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من خلال التناوب بين الحارسين إيكر كاسياس ودييغو لوبيز ويفضل الاستقرار على حارس أساسي بين كورتوا ونافاس.

ولن يمانع ريال مدريد في رحيل نافاس لو توصل إلى عرض جيد، كما أنه يفضل بقاءه ليكون بديلًا قويًا للحارس البلجيكي.

ورفض كيكو كاسيا الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وفضل البقاء رغم كونه كان مطلوبًا من بضع فرق، لكن التعاقد مع تيبو كورتوا يعيده لمركز الحارس الثالث في الفريق.

وسيكون كاسيا أول الراحلين حال التعاقد مع الحارس البلجيكي، وسيجد بسهولة فريقًا من الليغا للتعاقد معه لخبرته ولكونه كان حارسًا دوليًا.

آخر مشاكل لوبيتيجي تخص حارسين شابين، هما الفرنسي لوكا زيدان والوافد الجديد الدولي الأوكراني أندري لونين صاحب الـ19 عامًا.

ورفض لوبيتيجي منح لوكا تصريح الخروج المبكر مفضلًا الإبقاء عليه في جولة الاستعداد في أمريكا، حيث سيكون برفقة الوافد الجديد أندري لونين وكيكو كاسيا الحارس الثالث للفريق؛ كون كيلور نافاس لن يعود مبكرًا من العطلة.

ومن المحتمل أن يخرج لوكا زيدان بشكل نهائي من ريال مدريد، حال التعاقد مع كورتوا، بينما يرتبط مصير الدولي الأوكراني بمصير كاسيا ونافاس، إذ إن رحيلهما معًا، أو رحيل أحدهما يبقيه في الفريق بينما بقاؤهما يدفعه للرحيل معارًا في الصيف الحالي لفريق في الليغا.