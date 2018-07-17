نادي برشلونة الإسباني يسابق الزمن للتخلص من هؤلاء اللاعبين

تسببت التعديلات التي أدخلتها رابطة الدوري المحلي في إنجلترا وإيطاليا، على غلق باب الانتقالات الصيفية في تكثيف جهود نادي برشلونة الإسباني، في التخلص من لاعبيه غير المرغوب فيهم في أقرب وقت ممكن.

ورفعت إدارة النادي الكتالوني شعار “الوقت يساوي المال” حيث لا يمكن الانتظار حتى نهاية أغسطس للمضي قدمًا في بيع لاعبيه.

واعترف إريك أبيدال المدير الرياضي في برشلونة بالواقع الجديد الذي يفرض على الفرق أن تتحرك بشكل أسرع في سوق الانتقالات.

وقالت صحيفة “ماركا” يوم الثلاثاء إن أندية إيطالية وإنجليزية، أبدت اهتمامها ببعض لاعبي برشلونة، كما أن الكتالونيين حريصون على إبرام صفقات سريعة حتى يرحلون عن النادي.

اهتمام إنجليزي

توماس فيرمايلن: يعتمد ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عليه، لكنه واحد من هؤلاء اللاعبين الذين يمكن السماح لهم بالمغادرة إذا وصله عرض مناسب، وينتهي عقده في عام 2019، وهذه هي الفرصة الأخيرة لبرشلونة للحصول على ربح مالي من هذه الصفقة.

أندريه غوميز: أحد اللاعبين الذين يبدو خروجهم مؤكدًا تمامًا، إذ يتفاوض معه آرسنال ومدربه الجديد أوناي إيمري.

غاسبر سيليسن: إن مشكلته مشابهة لحالة فيرمايلن، إذ يسعى الدولي الهولندي إلى مشاركة أكبر في المباريات، وليس ذلك متاحًا في برشلونة، لكن أندية عدة في البريميرليغ على رأسها ليفربول وآرسنال سيوفرون له ما يحتاج.

يري مينا: بعد تألقه في نهائيات كأس العالم مع كولومبيا، اتصلت العديد من الفرق الإنجليزية ببرشلونة للتساؤل عن اللاعب، الذي يمكن أن يغادر على سبيل الإعارة، ربما مع خيار الشراء وقد أبدى إيفرتون اهتمامه بالفعل.

مارلون: على الرغم من أنه كان قريبًا من التوقيع للانضمام إلى ساوثامبتون، لكن العديد من أندية الدوري الممتاز وضعت المدافع على رادارها.

اهتمام من إيطاليا

أندريه غوميز: بعيدًا عن آرسنال، يوفنتوس ولاتسيو مهتمان أيضًا بالتعاقد مع الدولي البرتغالي، فيما يتوقع برشلونة موافقته على الصفقة مقابل عدة ملايين.

رافينيا: من المرجح أن يسعى لاتسيو خلفه إذا لم يحاول الإنتر الاحتفاظ به للموسم القادم.

أليكس فيدال: نابولي بقيادة كارلو أنشيلوتي مهتم بالظهير الأيمن، رغم أن هناك فرصة كبيرة له للعودة إلى ناديه السابق إشبيلية.