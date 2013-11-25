أذن غاريث بيل للبيع

كانت جماهير برشلونة سعيدة للغاية بانتشار سلعة غريبة في الأسواق الإسبانية مؤخراً وهي عبارة عن "أذن بيل"، وذلك بنشر صورة قديمة للنجم الويلزي قبل أن يجري عملية تجميل في أذنه.

السلعة الغريبة عبارة عن نموذج لأذن بيل نجم ريال مدريد وأغلى لاعب في العالم قبل أن يجري فيها جراحة لتصغيرها ليبدو شكلها أفضل مما كان.

الأذن التي تباع في الأسواق الإسبانية غير معروف ما إذا كان مرخص ببيعها أم لا، لكنها تأتي في غلاف عليه شعار الفريق الملكي، ومتوفرة في محالات رياضية تبيع القمصان الرسمية للفريق.

الجدير بالذكر أن أذن اللاعب الويلزي لطالما كانت سبب في جدال واسع عندما كان لاعب في فريق توتنهام الإنكليزي، وانتشرت تقارير وقتها حول قيام اللاعب بعملية تجميلية حتى يغير من شكلها ويجعلها أصغر.