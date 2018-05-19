ريال مدريد يلاحق نجم بايرن ميونخ

قال جورج ألابا والد دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني، إن ريال مدريد الإسباني، يسعى للتعاقد مع نجله، في سوق الانتقالات الصيفي المقبلة.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عن جورج ألابا قوله: “يعلم الجميع أن ريال مدريد مهتم حقًا بدافيد، لكن لا يمكننا قول أي شيء في الوقت الحالي”.

وأضاف: “سنرى ما سيحدث في الصيف، الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن الأندية التي تريده، لكن الجميع يعرفون بالفعل اهتمام ريال مدريد به، هذا الأمر لم يعد سرًا”.

وأكمل: “في الوقت الحالي لا يوجد شيء يمكن قوله، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في نهاية الموسم”.

يذكر أن ألابا (25 عامًا) يشتهر بتنوعه، إذ يمكنه أيضًا اللعب كقلب دفاع وفي وسط الميدان.

وانضم ألابا البالغ من العمر 25 عامًا إلى الفريق الرديف لبايرن ميونخ العام 2010، قبل أن يصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق فيما بعد.

وشارك ألابا في 35 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، سجل فيها هدفين وصنع 6.