لمنعه من الانتقال لبرشلونة.. أتليتكو مدريد يغري غريزمان براتب سنوي 25 مليون يورو

كشفت إذاعة “راديو ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة، عن تقديم نادي أتليتكو مدريد عرضًا مغريًا للإبقاء على لاعب كرة القدم الفرنسي أنطوان غريزمان، وحثه على عدم رحيله إلى برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي نادي أتليتكو مدريد عرضوا على غريزمان راتبًا سنويًا بقيمة 25 مليون يورو، نظير الإبقاء عليه في الموسم المقبل.

وترددت أنباء حول اقتراب غريزمان من الانتقال إلى برشلونة، خاصة بعد نجاحه في تسجيل هدفين خلال مباراة فريقه أمس الأول الأربعاء بنهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في مرمى مارسيليا الفرنسي، وتقديمه مستوى كبيرًا خلال الموسم 2017-2018.

وحقق أتليتكو مدريد لقب “يوروبا ليغ” للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على مارسيليا بثلاثية نظيفة.

ودخل غريزمان تاريخ أوروبا من أوسع الأبواب بفضل الهدفين، حيث أصبح ثالث لاعب فرنسي يسجل في ثالث نهائي على التوالي في الدوري الأوروبي.

كما أنه بات أول لاعب فرنسي يحرز ثنائية في نهائي بطولة أوروبية منذ جبريل سيسيه مع ليفربول ضد سسكا موسكو الروسي بالسوبر الأوروبي 2005.