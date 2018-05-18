سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد يصدر أول أغنية منفردة (فيديو)

يوضح السجل التهديفي لسيرجيو راموس قائد ريال مدريد في المباريات الكبيرة أنه اعتاد على القيام بأدوار فردية، واليوم الجمعة قطع خطوة أخرى في هذا الاتجاه عن طريق إصدار أغنية منفردة.

وأعلن راموس (32 عامًا) إصدار أغنيته الأولى التي اعتمد فيها على موسيقى الراب وتحمل اسم ‭‭’SR4’‬‬ قبل أسبوع على مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم في كييف.

وكشف راموس عن الأنباء في حسابه على موقع تبادل الصور “إنستغرام” حيث ألمح إلى أن هناك المزيد في الطريق من راموس المغني.

وقال راموس: “منزلي وبعض الأصدقاء والكثير من السحر وكانت هذه النتيجة. حياتي أغنية… والكثير من الكلمات لا تزال تكتب”.

ويملك لاعبو كرة القدم تاريخًا طويلًا في تجربة حظوظهم على الصعيد الموسيقي، واتجه رونالدينيو نجم برشلونة السابق والدولي الأمريكي كلينت ديمبسي والدولي البرازيلي نيمار ولاعب وسط ريال مدريد السابق رويستون درينتي للموسيقى وأصدروا جميعًا أغاني منفردة على مدار السنوات الماضية.