موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

يستضيف نادي برشلونة منافسه ريال سوسيداد، في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وتقام المباراة بعد غد الأحد، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت غرينتش.

وتبث على شبكة قنوات beIN SPORTS.

وتمثل المباراة احتفالًا للاعبين مع الجماهير بعد أن نجح الفريق الكتالوني في التتويج بلقب الدوري الإسباني، إلى جانب كأس إسبانيا، كما ستكون وداعية للنجم آندريس إنييستا الذي سيخوص آخر مباراة مع برشلونة كلاعب.

وضمن برشلونة اللقب متفوقًا على أتلتيكو مدريد الثاني وريال مدريد الثالث، ليضمنوا إلى جانب فالنسيا التأهل، مباشرة، إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفشل برشلونة في التتويج باللقب دون خسارة، بعدما تلقى خسارة مفاجئة أمام ليفانتي في الجولة الماضية بنتيجة 5/4.

وينتظر أن يعزز ليونيل ميسي صدارته لقائمة هدافي الدوري الإسباني علمًا أنه يملك 34 هدفًا.