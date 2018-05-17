أمور مستعجلة على طاولة الرئيس الجديد للاتحاد الإسباني

اُنتخب اللاعب السابق لويس روبياليس رئيسًا جديدًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لتنتهي حالة الفراغ التي عاشها الاتحاد منذ المشاكل التي أدت لإقالة الرئيس السابق ماريا فيار على هامش اتهامه بسوء التسيير والفساد.

وأصبح الرئيس الجديد مطالبًا بحل مجموعة من المشاكل المستعجلة واتخاد موقف حاسم؛ من أجل استعادة الثقة التي فُقدت في عهد الرئيس السابق؛ بسبب الاتهامات بالفساد وعلى رأسها بعض الأمور العاجلة كما حددتها صحيفة “أس” وهي كالآتي.

تتويج برشلونة

يبدأ الرئيس الجديد مهامه بتتويج برشلونة بطلًا للدوري الإسباني للدرجة الأولى، الأحد القادم، عبر منحه كأس الليغا وهو القرار الذي عليه أن يتخذه سريعًا ليكون اللقاء الأخير للبطل احتفاليًا.

مشاركة منتخب إسبانيا في كأس العالم

كرئيس جديد للاتحاد الإسباني أصبح روبياليس مطالبًا بمنح الثقة للطاقم الفني للمنتخب الإسباني واللاعبين قبل نهائيات كأس العالم، خاصة فيما يتعلق بعقودهم واستمرارهم رفقة المنتخب الأول بعد كأس العالم.

كما على الرئيس الجديد مناقشة الحوافز المالية مع قادة المنتخب والموافقة عليها، ليمنح الجميع دعمًا معنويًا قبل المشاركة في النهائيات، إذ يعتبر المنتخب الإسباني مرشحًا للفوز باللقب.

موعد لقاء السوبر الإسباني

بعد تأكد مشاركة إشبيلية في الدوري الأوروبي كسابع الليغا أصبح موعد كأس السوبر الإسباني مشكلة؛ لأن الفريق الأندلسي مطالب بلعب عدة أدوار إقصائية قاريًا في شهر أغسطس وهو ما يفرض على الرئيس الجديد إيجاد موعد لمباراتي كأس السوبر أو إجرائه في مباراة وحيدة على ملعب محايد.

إصلاح التحكيم

أعرب الرئيس الجديد عن رغبته في تغيير الأوضاع على رأس مديرية التحكيم في الاتحاد الإسباني، ويرغب في ضخ دماء جديدة قادرة على نقل التحكيم الإسباني نحو خطوة كبيرة باستعمال تقنية الفيديو التي أصبح مطالبًا باتخاذ قرار فوري باستعمالها من الموسم المقبل.

العلاقة مع رابطة الدوري الإسباني واليويفا

كانت العلاقة سيئة في عهد الاتحاد القديم بين تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وفيار، كما عبّر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي عن قلقهما بعد تدخل السلطات لإبعاد فيار، ويحتاج الرئيس الجديد لإعادة العلاقة لطبيعتها مع رابطة الدوري الإسباني والاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم.