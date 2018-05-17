إيكر كاسياس يضطر لتخفيض راتبه للبقاء مع بورتو

تراجع إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق وبورتو الحالي عن قراره، وجدد عقده مع ناديه البرتغالي لمدة عام آخر رغم أنه أعلن في وقت سابق أنه سيغادر النادي بنهاية الموسم الحالي.

وانضم قائد ريال مدريد السابق إلى بورتو، بطل الدوري البرتغالي، منذ مغادرته الفريق الإسباني في العام 2015 وشارك في 114 مباراة خلال تلك الفترة.

وقال كاسياس على حسابه في “تويتر”: “يوم سعيد للغاية بالنسبة لي! سأستمر لعامٍ آخر مع بورتو. بلا شك، هذه هي النهاية المثالية لموسم رائع. شكرًا على كل الدعم”.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن الحارس البالغ من العمر 36 عامًا اُضطر لتخفيف راتبه مقابل الاستمرار مع النادي لموسم آخر.

ولم يذكر الاتفاق الذي نشرته صحيفة “جورنال دو نوتيسياس” ونقلته عن مصادر قريبة من النادي قدر التخفيض في راتب قائد إسبانيا السابق.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن تكيف كاسياس وعائلته مع الحياة في لشبونة، فضلًا عن دعم الجماهير، كانا العامل الرئيسي لحسم قراره بالبقاء وتخفيض الراتب.