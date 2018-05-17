اليويفا يوجه تهمة الإساءة العنصرية لجماهير أتلتيكو مدريد

وجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اتهامًا لأتلتيكو مدريد بارتكاب “سلوك عنصري” بسبب لافتة رفعها مشجعوه خلال فوزه 3/0 على أولمبيك مارسيليا في نهائي الدوري الأوروبي، أمس الأربعاء.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان، اليوم الخميس، إنه بدأ تحقيقًا مع النادي الإسباني وفقًا للمادة 14 من لوائح الانضباط.

ويواجه مارسيليا وأتلتيكو مدريد عقوبات أيضًا، بسبب الألعاب النارية التي استخدمتها جماهير الناديين خلال المباراة.

وأشعلت جماهير النادي الفرنسي المعروفة بتعصبها، العديد من الألعاب النارية قبل صفارة البداية وانطلقت المباراة وسط سحابة كثيفة من الدخان.

واحتفلت جماهير أتلتيكو مدريد بإشعال ألعاب نارية أيضًا، بعد هدفي أنطوان غريزمان، في حين ألقت الجماهير الفرنسية بالعديد من الألعاب النارية على أرض الملعب قرب نهاية اللقاء.

كما قامت جماهير مارسيليا “بأعمال تخريب” في استاد غروباما الخاص بمنافسه الفرنسي أولمبيك ليون، وأدانه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد عودة لاعبيه للملعب متأخرين من أجل بدء الشوط الثاني.

وستفصل لجنة القيم والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المسألة يوم 31 مايو.