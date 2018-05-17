الانتقال إلى نادي برشلونة أقرب.. أتلتيكو مدريد ينتظر رد شقيقة غريزمان حول مستقبله

تحدث جيل مارين المدير التنفيذي لفريق أتلتيكو مدريد عن مستقبل النجم الفرنسي بعد نهائي الدوري الأوروبي، والذي توج خلاله الفريق بلقبه الثالث في المسابقة بفوزه في النهائي على أولمبيك مارسيليا 3-0 في مدينة ليون الفرنسية.

وأكد المدير التنفيذي أنه لا يعرف قرار النجم الفرنسي وقال :” تحدثت مع أخت غريزمان منذ فترة وهي وكيله أعماله، ننتظر تلقي جوابًا، لست متفائلًا ولا متشائما ولا أعرف ماذا سيحدث “.

وأضاف جيل مارين: “سنحترتم قراره الشخصي مهما كان، بالنسبة لبرشلونة ليس هناك أي معنى لما يقومون به بعد البيان ضدهم الرئيس بارتوميو لم يرد علي.”

ووجه المدير التفيذي لأتلتيكو مدريد رسالة للنجم الفرنسي قائلًا: “هو يملك القرار بين أن يصنع التاريخ في أتلتيكو مدريد أو يذهب لنادي آخر لن يتمكن من دخول تاريخه.”

ورفض النجم الفرنسي الحديث عن مستقبله بعد النهائي وقال :”الوقت ليس مناسبًا للحديث عن مستقبلي علينا أن نحتفل باللقب، كنت أرغب في الفوز بلقب برفقة سيميوني وزملائي وقد تحقق.”

وربما تحمل تصريحات اللاعب إشارة لانتهاء مشواره مع أتلتيكو مدريد.

وتشير عدة تقارير إعلامية لرغبة برشلونة في ضم غريزمان عبر دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 100 مليون يورو، لكن إدارة أتلتيكو مدريد والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يحاولون إقناعه بالبقاء وتقديم عرض جديد براتب أكبر وطموحات أكبر.