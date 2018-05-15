زيدان يساند مرسيليا أمام أتلتيكو مدريد في نهائي الدوري الأوروبي لهذه الأسباب

لن يكون الفرنسي زين الدين زيدان بين المساندين لأتلتيكو مدريد في مواجهته أمام مرسيليا، في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء في مدينة ليون.

وتربى زيدان المدير الفني لريال مدريد في مدينة مرسيليا، لذلك من الطبيعي أن يساند فريقها، خاصة عندما يواجه أتلتيكو المنافس التقليدي للنادي الملكي في العاصمة مدريد.

وقال زيدان في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي للعبة “أتمنى من تقديم مرسيليا مباراة جيدة في النهائي، لأني كنت ومازلت مشجعًا لمرسيليا. عندما كنت صغيرًا غالبًا ما كنت أذهب إلى الملعب لمساندة مرسيليا، ولهذا السبب أتمنى فوز الفريق باللقب”.

وأضاف المدير الفني الفرنسي “الفوز باللقب أمر مذهل للمدينة وللنادي وبالطبع للاعبين والجماهير. مرسيليا مدينة تعشق كرة القدم وتحتاج إلى هذه النوعية من الانتصارات والشغف، وبالنظر إلى ماضي النادي فهذه المباراة النهائية مهمة جدًا”.

وقاد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الفريق إلى الفوز بالدوري الأوروبي، وكأس الملك في إسبانيا، وسرعان ما أتبعهما بلقب الدوري المحلي على نحو غير متوقع.

ذاك وقد وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 و2016، لكنه خسر في المرتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، وكانت المرة الأخيرة بقيادة زيدان.