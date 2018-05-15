إصابة 18 شخصًا خلال تصوير برنامج تلفزيوني مع إنييستا (فيديو)

أصيب ما لا يقل عن 18 شخصًا في انهيار جزء من مدرجات مؤقتة خلال تصوير برنامج “تشيستر” التلفزيوني لقاءً مع أندريس إنييستا قائد برشلونة بأحد الملاعب في برشلونة.

وذهب مقدم البرنامج لمقابلة قائد النادي الكتالوني، لكن العرض توقف حينما انهار جزء من المدرجات المؤقتة التي أقيمت خصيصًا لجلوس الجماهير لمشاهدة الحلقة مباشرة.

وفُتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب الحادث، وتبين أن المدرجات المؤقتة كانت مكتظة بالجماهير، حيث كانت تضم نحو 50 شخصًا لحظة الانهيار، وهذا عدد كبير بالنسبة لمدرجات هيكلية مؤقتة.

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وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، بينما أعلن مقدم البرنامج أنه سيتم حذف مقاطع الفيديو المصورة للانهيار احترامًا للمصابين.

وقدم إنييستا تحياته للجماهير والمصابين ودعمه لهم عبر حسابه على تويتر قائلًا: “بعد الهلع الذي وقع لنا جميعًا صباح اليوم، أريد أن أبعث رسالة دعم لجميع المصابين وأتمنى لهم الشفاء العاجل”.

وأعلن إنييستا رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وتتبقى له مباراة واحدة مع النادي الكتالوني بالدوري في ختام الموسم الأسبوع المقبل.

Después del susto que nos hemos llevado todos esta mañana, quiero enviar un mensaje de apoyo y ánimo a todos los que estábamos hoy allí y esperar que los heridos se recuperen lo antes posible. Un abrazo a todos. @Chester_cuatro — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) ١٥ مايو ٢٠١٨

من جهة أخرى استغل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيام الراحة التي منحها المدرب إيرنيستو فالفيردي للاعبي برشلونة بعد الهزيمة أمام ليفانتي 5-4 ليسافر نحو مدينة ساتشيلي الإيطالية للقاء طبيبه الخاص جيوليانو بوزير الذي يحظى بثقته.

وليست المرة الأولى الذي يسافر النجم الأرجنتيني نحو إيطاليا للقاء الطبيب الذي يحضى بثقته لكنها هذه المرة جاءت قبل كأس العالم روسيا 2018 وبعد موسم مرهق شارك خلاله في كل لقاءات فريقه برشلونة تقريبا.

وحسب صحيفة ” سبورت ” الكاتالونية فالنجم الأرجنتيني استشار طبيبه الخاص حول الاستعدادات التي سيجريها رفقة منتخب بلاده الأرجنتين ليكون جاهزا في مونديال روسيا 2018 حيث يطمح لكسر النحس وتحقيق أول لقب رفقة منتخب بلاده.

واستغل النجم الأرجنتيني السفر لإيطاليا لقضاء عطلة قصيرة كما أخذ صور تذكارية رفقة المعجبين وهي الصور التي كشفت عن زيارته لطبيبه الخاص.

ولا يعاني ميسي من أي إصابات وغاب عن لقاء ليفانتي الأخير بقرار من المدرب فالفيردي لإراحته وتحقيق مطالب الأرجنتينيين الذي طالبوا مرارا بمنح نجمهم بعض الراحة ليكون جاهزا لنهائيات كأس العالم.