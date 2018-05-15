كليمونت مدافع إشبيلية صراع جديد بين ريال مدريد ونادي برشلونة

ذكرت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، أن ريال مدريد دخل طرفًا في صفقة المدافع الفرنسي لينغيت كليمونت، لاعب إشبيلية، والذي أبدى البرسا استعداده لدفع 30 مليون يورو مبلغ الشرط الجزائي في عقده.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة إشبيلية تعرف اهتمام ريال مدريد باللاعب، وهو ما يدفعها لطلب أكثر من قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان برشلونة وضع المدافع الفرنسي، البالغ من العمر 22 عامًا، أولوية بعد مشاكل تمديد عقد مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، وعدم تأقلم الكولومبي ياري مينا مع الدوري الإسباني، والإصابات التي تلاحق البلجيكي توماس فيرمايلين.

ويعتمد ريال مدريد على مدربه الفرنسي زين الدين زيدان؛ لإقناع مواطنه الشاب برفض عرض برشلونة والانتقال لريال مدريد الصيف المقبل.

كما يبحث إشبيلية في إمكانية الحفاظ على مدافعه الشاب في الموسم المقبل، بعد تألقه الكبير واهتمام الفرق الكبرى، ويأمل في تعديل عقده ورفع الشرط الجزائي البالغ حاليًا 30 مليون يورو.